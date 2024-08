I piatti della tradizione e l’area street food, le bancarelle, gli eventi musicali e i laboratori per i bambini, la fiera zootecnica e la mostra su Plinio il Vecchio. Como celebra il patrono sant’Abbondio nel segno della tradizione, con un programma di eventi da ieri a domenica. Domani, nel giorno intitolato al santo, i momenti clou dei festeggiamenti.

La tradizionale fiera patronale di Sant’Abbondio è stata inaugurata ieri. Nel compendio della Basilica, in via Regina Teodolinda, è in funzione l’area ristorazione, dove è possibile gustare i piatti della cucina locale. Il menù propone piatti di terra e di lago all’insegna della tradizione. Presenti anche un’azienda agricola con proposte di street food e un birrificio locale. La cucina è attiva per la cena di oggi, domani dalle 11 alle 23.30 e domenica dalle ore 11 alle 17. Le cene all’aperto sono affiancate da momenti di intrattenimento musicale e artistico. Per i più piccoli è disponibile anche uno spazio gioco, con laboratori dedicati. Presente anche la Croce Azzurra con uno stand informativo.

In occasione della festività del patrono della città di Como, domani, la Pinacoteca civica e il Tempio Voltiano sono aperti con ingresso gratuito. Nella Chiesa dei santi Cosma e Damiano è allestita la mostra itinerante Plinius organizzata dalla Società Archeologica Comense che racconta, in maniera inedita ed originale, la vita di Plinio il Vecchio tramite le tavole dei fumetti di Mari Yamazaki, famosa autrice giapponese di manga.

Domenica primo settembre è in programma l’esposizione zootecnica lungo le mura cittadine, affiancata dal mercato di Campagna Amica.