Caso sospetto di febbre Dengue a Como. L’Ats Insubria ha comunicato la presenza di un probabile caso di Dengue a carico di un cittadino residente in città. Il paziente, rientrato da un viaggio all’estero, è ricoverato all’ospedale Sant’Anna ed è in buone condizioni.

In via preventiva scatteranno dunque gli interventi di disinfestazione previsti nelle giornate di domani 31 agosto e ancora il primo e 2 settembre nel quartiere di Lora e precisamente in via Giovanni Verga, via Tristano Calco, via Cermenati Mario e via Monteverde.

La polizia locale di Como informa i cittadini che indicativamente tra le 4 e le 12 dei giorni in cui è prevista la disinfestazione dovranno tenere le finestre chiuse, non lasciare all’aperto animali domestici, cibi e panni stesi. Frutta e verdura dell’orto potranno essere consumati generalmente dopo 72 ore, dopo un accurato lavaggio.