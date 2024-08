Una donna di 26 anni e un uomo di 29 sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Uggiate con Ronago. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto. Dopo il violento impatto, la moto è caduta e scivolata per alcuni metri. Feriti in modo serio i due giovani.

Per i soccorsi sono intervenuti ambulanza e automedica ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero. A Uggiate sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e della strada. I due feriti sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.