Ultime manovre di mercato per il Como, alla vigilia della terza giornata di campionato. Domani sera alle 20.45 la squadra di Cesc Fabregas scenderà in campo in trasferta contro l’Udinese. Alla vigilia della sfida, annunciati ulteriori ingaggi e cessioni di giocatori.

Due i nuovi arrivi. Il Como ha ingaggiato l’esterno belga classe 2002 Ignace Van Der Brempt dal Salisburgo e il giovane attaccante egiziano Bilal Abdelrahman-Zeeni. I calciatori si uniranno alla squadra di Fabregas.

Nelle ore conclusive del calciomercato, sono stati invece siglati anche tre accordi di uscita di altrettanti giocatori. Liam Kerrigan è stato ceduto a titolo temporaneo al Beveren. Oliver Abildgaard è passato invece in prestito al Pisa. Il centrocampista danese ha collezionato 28 presenze, 2 gol e 3 assist nella stagione 2023/24. Infine Samuel Ballet è stato ceduto a titolo temporaneo a Zurigo.

Van Der Brempt arriva a Como con un contratto a titolo temporaneo con opzione e obbligo di riscatto. Terzino classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Bruges. “Si tratta di un terzino destro che può giocare anche da centrale perché ha iniziato la carriera in quel ruolo – ha commentato Fabregas – È un giocatore giovane, alto e con struttura fisica che ci permette di aggiungere diverse caratteristiche in quel ruolo”. “Ho scelto di venire qui perché c’è un progetto molto ambizioso, inoltre giocare in un campionato come la Serie A per me è sempre stato un sogno – ha detto invece il giocatore – Non vedo l’ora di scendere in campo, sono un ragazzo molto ambizioso e qui è nato subito un bel feeling, sono pronto”.

Il Como intanto si prepara alla sfida di domani sera contro l’Udinese dopo il primo punto in serie A conquistato nella sfida a Cagliari terminata 1-1.