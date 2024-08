Provincia di Como, verso le elezioni del nuovo consiglio provinciale. Si vota domenica 29 settembre in un unico turno dalle 8 alle 20 nel seggio elettorale nella sede della Provincia di Como, in via Borgovico 148, e nel seggio distaccato nel Comune di Menaggio in Via Lusardi, 26.

Ultima settimana di sottoscrizioni per gli amministratori locali perché le candidature dovranno essere presentate all’ufficio elettorale domenica 8 settembre dalle 8 alle 20 e lunedì 9 settembre, in questo caso dalle 8 alle ore 12. Intanto a scendere in campo, come annunciato nei giorni scorsi, è il sindaco di Como Alessandro Rapinese che ha deciso di tentare la scalata a Villa Saporiti. “Sto registrando una sempre maggiore necessità di una lista slegata dalle attuali logiche e che possa rappresentare pienamente la Provincia”, spiega il primo cittadino di Como. Novanta in totale le sottoscrizioni di sindaci e consiglieri comunali che la lista deve raccogliere per poter essere depositata a inizio settembre. “Al momento siamo arrivati a una settantina. Il 5 settembre andremo a ritirare i moduli nei Comuni e avremo il quadro della situazione”, conclude Rapinese.

Il Consiglio Provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali della provincia e dura in carica due anni. A votare sindaci e consiglieri comunali attraverso un sistema di voto ponderato in cui si tiene conto della popolazione di ciascun comune.