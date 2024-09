Vandali in azione a Como in zona stadio. Nella notte i writers hanno preso di mira il caramellone ideato da Ico Parisi e appena restaurato posizionato davanti all’impianto cittadino. Non solo, hanno “attaccato” anche lo stesso “Sinigaglia”. Già in azione i volontari dell’associazione Per Como Pulita impegnati stamattina a ripulire le scritte del manufatto che soltanto qualche settimana fa era stato restituito ai cittadini dopo il recupero. Il caramellone presenta il legame con sport e cultura: da una parte il richiamo al Como 1907 e dall’altra ad Alessandro Volta.

Appena possibile si procederà con la pulizia dei muri dello stadio.



Altre scritte sono comparse in centro città, probabilmente realizzate già la notte precedente. Colpiti alcuni edifici e il sottopassaggio nell’area del mercato in zona Porta Torre.