La vicenda del Nido Magnolia. Una richiesta determinata al comune per avere la pubblicazione delle graduatorie di iscrizione e informazioni sui modi di inserimento.

L’istanza viene posta dal Comitato “Como a Misura di Famiglia”.

“Auguriamo un buon inizio del nuovo anno formativo a bambini ed educatori comaschi – è scritto nel comunicato –

In particolare, gioiamo insieme alle famiglie e al personale che da oggi, 2 settembre, vedono riaperte le porte dell’asilo nido Magnolia di via Passeri”.

Al tempo stesso il Comitato non nasconde preoccupazione per il disagio delle famiglie dei nuovi iscritti al Magnolia (12 bambini) che – viene spiegato – non hanno ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale dalle graduatorie di iscrizione (ad oggi non ancora pubblicate) e soprattutto nessuna informazione sui tempi e sui modi di inserimento.

Questa situazione sta creando numerosi disagi alle famiglie che con coraggio hanno dimostrato l’importanza di mantenere viva la continuità tra la struttura di via Passeri e l’adiacente Scuola dell’Infanzia Raschi, parte dell’Istituto Comprensivo Como Borgovico, aggiungono ancora gli autori della richiesta, che poi concludono:

“Ci auguriamo pertanto vengano date al più presto risposte risolutive per continuare a garantire un servizio di qualità ed instaurare un dialogo costruttivo tra Amministrazione Comunale e famiglie comasche”.