Un 19enne marocchino, irregolare e già noto alla giustizia, è stato arrestato in flagranza di reato questa mattina con le accuse di tentato furto, porto di armi o oggetti atti ad offendere e violenza a pubblico ufficiale. Erano le 6 quando le volanti sono state chiamate in via Muralto, in centro a Como, dove era stata segnalata una persona che aveva infranto il vetro della porta d’ingresso di un ristorante ed era entrato.

L’uomo è stato colto in flagranza dai poliziotti all’interno del locale, con in mano il registratore di cassa. Alla vista degli agenti, il giovane ha cercato di scappare salendo ai piani superiori dello stabile e uscendo da una porta laterale. Raggiunto dai poliziotti, il 19enne ha abbandonato il cassetto con il fondo cassa e ha tentato ancora di fuggire da una finestra, ma è stato bloccato. Violenta la reazione del giovane, che è stato portato in questura, identificato e arrestato.