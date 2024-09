Un episodio ignobile. Il volto peggiore del calcio. Anzi, il volto peggiore delle persone. Minacce di morte al calciatore del Como dopo il rigore sbagliato ieri sera contro l’Udinese.

A raccontare l’episodio è lo stesso Cutrone. L’attaccante azzurro ha pubblicato una storia su Instagram con lo screenshot di un insulto. Prima una parolaccia, poi la frase da brividi: “spero che tu ti uccida”, prima di augurare terribili malattie persino ai figli.

Il tutto, con un account che sembra pure fake. L’apoteosi della bassezza e della vigliaccheria. E tra l’altro, non è l’unico messaggio simile. Scrive Cutrone nella storia: “Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare. Questo è un esempio di tanti altri”.