Un nuovo autovelox, ad alta precisione, pronto ad essere utilizzato sulle strade ticinesi. L’apparecchiatura ha superato tutti i test. Le prove di velocità effettuate nelle scorse settimane a Maroggia sull’autostrada A2 hanno dato esito positivo, fa sapere la Polizia cantonale.

Verifiche effettuate con l’obiettivo di accertare il corretto funzionamento di un software di ultima generazione installato in un radar semistazionario, già in dotazione alla stessa Polizia cantonale, che consente di tener conto delle variazioni di velocità della segnaletica automatizzata presente in loco.

D’ora in poi potranno quindi essere effettuati controlli puntuali. L’apparecchio semistazionario sarà collegato tramite cavi a una telecamera presente in loco. Telecamera che consente di “leggere” i cambiamenti di velocità e apportare le variazioni ai rilevamenti tramite il nuovo software installato nel radar.