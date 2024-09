Principio di incendio sul tetto di un fabbricato in via Europa a Cirimido. I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio e quelli del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenuti oggi poco dopo le 11. Le squadre hanno spento le fiamme impedendo che si propagassero all’edificio, limitando i danni a circa 20 metri quadrati. Due operai di una ditta che stava effettuando lavori di isolamento sulla copertura sono stati portati all’ospedale di Tradate per precauzione dopo aver respirato i fumi della combustione.