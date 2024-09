In attesa della decisione della commissione della provinciale di vigilanza sull’agibilità dello stadio, nella giornata di mercoledì il Como riprende la preparazione al centro sportivo di Mozzate.

Campionato fermo il prossimo weekend per gli impegni della Nazionale. Nel mirino la gara con il Bologna di sabato 14 settembre, una sfida tra due squadre che non sono partite benissimo. Il Como finora ha ottenuto solo un punto, anche se, per il gioco espresso, sia a Cagliari, dove ha pareggiato sia a Udine, nella gara persa con i friulani avrebbe meritato di più.

Gli emiliani hanno soltanto un punto in più dei lariani, frutto dei pareggi interni con Empoli e Udinese. Quattro giorni dopo la partita con il Como, il Bologna esordirà in Champions, contro gli ucraini dello Shachtar Donetsk.

Mister Cesc Fabregas guarda avanti. Il suo compito, con tanti nuovi arrivi in sede di mercato, sarà quello di migliorare la coesione della squadra. In vista del match con i rossublù sono da valutare le condizioni di Daniele Baselli e Simone Verdi. Gli altri sono disponibili, a parte il francese Rapahel Varane, i cui tempi di recupero, si sa, sono decisamente più lunghi.

Giovedì, sempre a Mozzate, è stata organizzata una amichevole contro una squadra svizzera. L’incontro sarà comunque a porte chiuse.