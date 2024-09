“Dobbiamo far pagare l’Area C anche nei weekend”, lo afferma in maniera categorica il sindaco di Milano Beppe Sala. La circolazione delle auto all’interno della città da sempre è un tema cruciale nella città e anche oggi la voce degli amministratori comunali si è fatta sentire. “Un classico per la sinistra, una vera follia per noi!” ha replicato Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale. “Una decisione che penalizza Milano, con molti cittadini pronti a scegliere altre mete per i loro sabati e le loro domeniche”, è il pensiero di Gianluca Comazzi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia