Ultimi giorni al Museo del Ciclismo del Ghisallo per visitare la mostra realizzata in occasione della partenza italiana del Tour “Ghisallo in Giallo. Storie e personaggi del Tour de France” un’esposizione temporanea ricca di importanti oggetti: biciclette, maglie, fotografie, cimeli ed oggetti vari appartenuti ai più grandi campioni del ciclismo legati alla storia della Grande Boucle.

Un evento che ha valorizzato gli oggetti legati alla corsa francese in collezione al Museo del Ghisallo, ma che al contempo è stato impreziosito grazie ad importanti prestiti e collaborazioni con collezionisti privati, aziende di settore ed importanti musei, italiani e stranieri, legati al mondo del grande ciclismo. La chiusura sarà domenica 8 settembre.

Il Museo del Ciclismo è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9.30 alle 17.30.