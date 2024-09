Doppio appuntamento con “Musica nei parchi”, la rassegna organizzata dal Comune di Chiasso in collaborazione con Le Officine Musicali. Malgrado l’annullamento di due concerti nello scorso giugno – dovuto al maltempo – la rassegna ha riscosso un notevole successo di pubblico.

Giovedì 5 settembre, alle ore 20.30, il palco open air sarà allestito nel Parco Anna Raimondi Bernasconi – Centro Giovani – Quartiere Soldini, dove si esibiranno gli

Alma Acoustic (Alessandro Trisolino, Ivano Oliveri, Maurizio Podda). Nata nel 2021, la band vanta centinaia di esibizioni live nel territorio ticinese e grigionese,

in locali e festival; propone un repertorio pop/rock in chiave acustica che spazia dai successi italiani e internazionali a brani originali. In occasione della serata presenteranno l’album di debutto “Tutti umani tutti uguali”.

Al Parco Paolina Sala – Viale Stoppa, giovedì 12 settembre sempre alle ore 20.30 sarà recuperato il concerto con Pica & The Music Squad (Rossana Pica, Tom

maso Salerno, Manuel Branco, Filippo Camnasio), freschi di pubblicazione del nuovo lavoro “Maybe Matters”. Progetto indie rock nato nel 2021, le loro canzoni dal

sapore internazionale trattano molteplici argomenti – dalle tematiche sociali alle varie sfaccettature dei rapporti interpersonali – il tutto in chiave intimista e per

sonale. La loro musica fluttua fra Italia ed Europa, e li ha visti calcare, fra gli altri, i palchi di Edimburgo, Bristol, Londra.



L’entrata agli eventi è libera.

In caso di cattivo tempo è previsto l’annullamento.