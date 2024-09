Riapre oggi il reparto di ortopedia all’ospedale di Cantu’ per le attività già programmate. I pazienti in lista di attesa non dovranno dunque più sostenere le loro cure all’ospedale Sant’Anna di Como. Per quanto riguarda invece l’attività traumatologica del Pronto Soccorso, i pazienti urgenti verranno portati direttamente all’hub di San Fermo della Battaglia.

La sala Gessi sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. I pazienti che dovessero necessitare di assistenza il sabato pomeriggio e la domenica, saranno invitati a ripresentarsi il lunedì qualora non fossero in corso patologie urgenti con valutazione da parte del medico del Pronto Soccorso e in quel caso verranno trasferiti all’ospedale Sant’Anna che entro il mese di settembre verrà riorganizzato sia per quanto riguarda il Cup che i Punti di Accoglienza.

Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18 (con emissione dal totem dell’ultimo ultimo biglietto alle ore 17.45), il sabato dalle 8 alle 13 (con emissione dal totem dell’ultimo biglietto alle ore 12.45). Entro la fine di settembre saranno modificati anche i totem/casse automatiche posizionate nella sala d’attesa del Cup per rendere più agevoli accettazione e pagamenti delle prestazioni sanitarie