In casa Mind arrivano dei nuovi inquilini. Milano Innovation District si prepara a ospitare il colosso svizzero degli ascensori Schindler. A partire dal secondo trimestre del 2026, nell’ex area Expo il gruppo svizzero andrà a occupare tre dei quattro piani a uso uffici, dell’edificio multifunzionale MoLo. Il reparto informatico dell’azienda elvetica, si estenderà in uno spazio di 1600 metri quadrati, nell’area ovest del distretto, denominata West Gate. Il palazzo, ancora in costruzione, ospiterà oltre un centinaio di lavoratori dell’azienda leader nel settore degli ascensori e scale mobili.