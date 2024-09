Sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, in casa, ma è stato trovato all’Ippocastano di Como in compagnia di persone con precedenti penali.

Un 23enne italiano di origini ghanesi, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia di Como. L’uomo era agli arresti domiciliari dopo un episodio di maltrattamenti in famiglia. Era stato riaccolto nell’abitazione dei genitori per poter scontare la pena.

Nel tardo pomeriggio di ieri però, le volanti della Polizia, durante un controllo nell’area del parcheggio dell’ippocastano, lo hanno sorpreso in mezzo ad un gruppo di altre cinque persone, alcune con precedenti penali o di polizia. L’uomo quindi è evaso dagli arresti domiciliari e ha violato le prescrizioni che in casi come questo vietano la frequentazione di persone con precedenti. Portato in Questura, il 23enne è stato arrestato.