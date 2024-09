Scuole cittadine, duro attacco del Pd all’amministrazione comunale. “Settembre è arrivato, le scuole ricominciano e l’amministrazione Rapinese continua a chiudere e aprire scuole come fossero le ante delle finestre di casa. L’ultimo capovolgimento di fronte è la mancata ristrutturazione della scuola dell’infanzia di via Amoretti a Monte Olimpino e la conseguente riapertura della materna di Ponte Chiasso” dichiarano il segretario cittadino Daniele Valsecchi, il segretario del circolo “Elide Greco” Massimo Mancuso e i consiglieri comunali Patrizia Lissi, Stefano Fanetti, Stefano Legnani ed Eleonora Galli.

“Quella stessa struttura che il sindaco aveva annunciato, poco meno di un anno fa, di voler chiudere a partire dall’anno scolastico che sta iniziando – prosegue il comunicato del Pd – Una decisione che aveva provocato la ferma reazione dei genitori, tra proteste e raccolte firme ignorate, tanto per cambiare, dal primo cittadino.

Le famiglie, così, hanno provveduto a iscrivere i propri figli a Sagnino o a Monte Olimpino: sì, in quella stessa struttura che oggi, a causa della mancata ristrutturazione, non può riaprire, rendendo necessario dirottare per l’ennesima volta i bambini… a Ponte Chiasso”.

“Sembra una barzelletta, ma purtroppo non lo è – concludono gli esponenti del Pd – Ancora una volta, siamo di fronte a un errore, il cui prezzo, purtroppo, viene pagato dalle famiglie comasche”.