Il passo più importante è stato fatto. La commissione provinciale di vigilanza ha dato il via libera per l’aumento della capienza dello stadio Sinigaglia, che ora salirà a quota 10.584. Un passaggio delicato e assolutamente non scontato. Ciò significa che gli azzurri non avranno bisogno di trasferirsi a Verona e potranno utilizzare il loro impianto fin dal prossimo incontro casalingo, la sfida tra Como e Bologna, la partita che, sabato 14 settembre alle 15 aprirà la quarta giornata del campionato di serie A.

La riunione decisiva questa mattina proprio allo stadio, presieduta dal nuovo prefetto Corrado Conforto Galli. Presenti il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, i rappresentanti di vigli del fuoco, questura, Ufficio territoriale regionale, Ats Insubria, Coni ed esperti in materia elettrotecnica ed acustica della società calcistica.

La commissione ha dunque dato parere positivo all’agibilità. L’aumento di posti più rilevante, per rientrare nei parametri richiesti dalla Lega, è stato quello del settore distinti, da 800 a 3.666 spettatori.

A breve, ha sottolineato il prefetto Conforto Galli, dovrà essere completata una ulteriore opera, l’installazione delle telecamere lungo il percorso viabilistico dell’area parcheggio ospiti fino allo stadio.

In occasione delle partite, è l’ipotesi, i provvedimenti di stop alla viabilità e parcheggi attorno al Sinigaglia potrebbero avere orari anticipati, e quindi più larghi, rispetto al passato.

Da un punto di vista burocratico, come detto, il nulla osta della commissione di vigilanza era il passaggio più importante. Ora la documentazione verrà trasmessa dal Comune di Como alla società calcistica, che trasferirà il tutto alla Lega Serie A, che dovrà dare il via libero definitivo.

Tutte le parti in causa hanno espresso soddisfazione per questo risultato, a partire proprio dal prefetto Corrado Conforto Galli, che si è soffermato sulla sinergia messa in campo e sull’impegno profuso da ogni componente per arrivare ad un esito positivo che non era semplice da ottenere.

I primi appuntamenti al Sinigaglia saranno dunque Como-Bologna sabato 14 settmbre, Como-Verona nel fine settimana del 29 settembre e Como-Parma nel weekend del 20 ottobre.

L’ultima gara degli azzurri in serie A nel loro impianto era stata nel 2003 – esattamente il 24 maggio – il match contro il Torino vinto per 1-0 dalla squadra lariana.