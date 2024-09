Un atleta comasco nel gruppo azzurro Under 23 pronto a partecipare agli Europei di canottaggio Under 23 in Turchia. Si tratta di Marco Selva, della Canottieri Cernobbio, che gareggerà nella gara del singolo. A Edirne, città della Tracia al confine con Grecia e Bulgaria, le regate si svolgeranno tutte nel fine settimana sulle acque del Maritsa River.

La nazionale azzurra, seguita da Benedetto Vitale, schiera in totale 11 equipaggi (6 maschili e 5 femminili) che gareggeranno per uno dei diciannove titoli in palio: 14 Under 23 e 5 Under 23 pesi leggeri. In totale sono iscritte quattrodici Nazioni.