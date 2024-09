Sabato 7 e domenica 8 settembre 2024 si celebrano anche in Canton Ticino le Giornate europee del patrimonio: saranno ventuno i luoghi aperti al pubblico per visite guidate e attività varie, adatte ad adulti e bambini. L’Ufficio dei beni culturali ha coordinato una serie di visite e attività per grandi e piccoli in vari posti disseminati sul territorio.

Le attività organizzate in Ticino dovevano essere inizialmente ventidue, ma a causa degli eventi catastrofici avvenuti nella notte tra il 29 e il 30 giugno in alta Vallemaggia si è purtroppo dovuto annullare l’escursione in Val Calnègia. Nel corso di questo fine settimana sarà dunque possibile partecipare a una serie di visite guidate, passeggiate culturali, conferenze e laboratori, che si terranno in numerose località. Ad esempio nella zona industriale di Giornico-Bodio, alle Gole del Piottino a Rodi-Fiesso, lungo la via Francisca da Lottigna a Serravalle, nel borgo di Ascona, in quello di Ronco sopra Ascona, presso il cimitero di Locarno, attraverso le vie della transumanza in Verzasca o le architetture di Lugano. Sarà anche possibile ripercorrere la storia centenaria della Centovallina, approfondire le tracce lasciate dagli artisti itineranti Antonio Catenazzi e Baldassarre Fontana e dall’artista e ricercatrice Olga Fröbe-Kapteyn, fondatrice del Centro Eranos.

Ma anche altre destinazioni attendono gli interessati: il programma completo con tutte le proposte e le modalità d’iscrizione (a titolo completamente gratuito) sono consultabili sul sito https://scoprire-il-patrimonio.ch.