Nubifragi e vento forte. Da ieri sera il Comasco è stato sferzato da una violenta ondata di maltempo. Allagamenti e piante pericolanti segnalati in molte zone della provincia, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in particolare nella zona di Cermenate dove è stato necessario mettere in sicurezza il sottopassaggio nei pressi dell’ingresso della Milano-Meda. Ripercussioni e pesanti disagi sul traffico ferroviario e – in alcuni punti del territorio – per quello automobilistico. Come in via Oltrecolle a Como a causa di un grosso ramo finito sulla strada. O, come accaduto a Drezzo, per una pianta caduta sulla provinciale 18, stesso scenario a Gironico.

Il maltempo si è abbattuto anche sul Milanese. Non sono mancati i guasti sui binari alla stazione di Milano Porta Garibaldi con ritardi fino a 60-70 minuti lungo le diverse linee tra cui quella che conduce a Chiasso passando da Como San Giovanni. Ma anche tra le stazioni di Cadorna e Domodossola, causando a cascata interruzioni del servizio e ritardi sull’altra direttrice. Numerosi i convogli cancellati e le variazioni di percorso che hanno interessato i pendolari comaschi che utilizzano i treni che collegano con il capoluogo regionale. Un’odissea per i viaggiatori.

Sul fronte meteo dunque previsioni rispettate. La sala operativa della Protezione civile della Lombardia, aveva emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio temporali, segnalando precipitazioni diffuse fino a domani mattina. Poi per la giornata di venerdì situazione in miglioramento, anche le temperature si rialzeranno, ma nel weekend, in particolare nella giornata di domenica, sono previsti nuovi, violenti, temporali.