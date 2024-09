Una sorta di test, anche se con modalità e situazioni completamente differenti, in vista delle gare casalinghe del Como nella prossima stagione. Sabato 7 settmbre, in occasione della “Notte Bianca dello sport”, infatti, sono state previste una serie di limitazioni per viabilità e parcheggi nella zona dello stadio Sinigaglia, in particolare in viale Puecher e nelle zone del Tempio Voltiano e di piazzale Somaini.

Dalle 12 fino al termine della manifestazione sarà vietato il transito a tutti i veicoli in viale Vittorio Veneto, in piazzale Somaini, lungo viale Puecher e in via Pietro da Breggia. Sempre in queste parti è stato istituito il divieto di sosta.

La manifestazione promuoverà tutti gli sport, con l’allestimento di campi di basket, volley, calcio, tatami di judo, pedane per la ginnastica e altre strutture. Saranno protagoniste le associazioni sportive locali, che promuoveranno le iniziative e i corsi per la stagione 2024-2025.

Dalle 18 alle 21 sarà fruibile anche la piscina Sinigaglia per coloro che vorranno sperimentare gli sport acquatici (nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro)

All’interno degli eventi è stato previsto anche un “Tour della Salute”, attività di promozione di sani stili di vita.