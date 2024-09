Sul Lario e in Lombardia sarà un’altra giornata segnata dal maltempo. Già nella serata di ieri forti acquazzoni si sono abbattuti nella provincia comasca portando ad un abbassamento della temperatura. Strade allagate, piante pericolanti ma al momento non sono stati rilevati danni. I vigili del Fuoco di Como non hanno riscontrato particolari criticità, ma hanno segnalato a Drezzo l’intervento per rimuovere una pianta caduta strada sulla provinciale 18.

La sala operativa della Protezione civile della Lombardia, aveva emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio temporali, segnalando precipitazioni diffuse sulle prime Prealpi, sulla fascia pedemontana e, più localizzati, sulla pianura meridionale. Secondo le previsioni, la pioggia proseguirà per tutta la giornata, con anche la presenza di un forte vento. Di fatto la fine del grande caldo e dell’estate.

Domani situazione in miglioramento, anche le temperature si alzeranno lievemente, ma il cielo continuerà ad essere velato nella mattinata. Per ritrovare il sole bisognerà attendere la giornata di sabato. Per domenica è invece prevista una nuova perturbazione