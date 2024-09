(ANSA) – CAGLIARI, 05 SET – Ora è ufficiale. Sarà la compagnia Aeroitalia a collegare, in regime di continuità territoriale, Cagliari con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate a partire dal prossimo 26 ottobre. Aeroitalia collegherà anche l’aeroporto di Olbia con Milano Linate, mentre la tratta Olbia-Roma Fiumicino sarà gestita da Volotea e Aeroitalia, che si divideranno il servizio senza compensazioni economiche. Finisce, dunque, l’era di Ita Airways che sotto la bandiera di Alitalia ha sempre collegato la Sardegna ai principali aeroporti della penisola con la legge sulla continuità territoriale. Restano, invece, da assegnare le rotte da e per Alghero: il bando della Regione Sardegna, infatti, era andato deserto. Queste le offerte che erano pervenute per le singole tratte. CAGLIARI-ROMA FIUMICINO: Aeroitalia compensazione di 1.193.585 euro con un ribasso dell’85%; Ita Airways compensazione di 3.580.754,34 euro con un ribasso del 55%. CAGLIARI-MILANO LINATE: Aeroitalia compensazione di 1.238.903 euro con un ribasso del 77%; Ita Airways compensazione di 2.423.941,08 euro con un ribasso del 55%. OLBIA-ROMA FIUMICINO: Ita Airways compensazione di 1.059.272,60 con un ribasso del 10%; Aeroitalia compensazione di 235.394 con un ribasso dell’80%; Volotea compensazione di 235.393,91 con un ribasso dell’80%. OLBIA-MILANO LINATE: Aeroitalia compensazione di 539.907 euro con un ribasso dell’80%; Ita Airways compensazione di 2.429.580,79 euro con un ribasso del 10%. (ANSA).