Gaetano Salvemini è morto all’età di 82 anni. Nato a Molfetta, in Puglia, nel 1942, Salvemini è stato prima calciatore, poi allenatore, anche in serie A. Nella sua carriera di attaccante ha vestito la maglia del Como, nel torneo 1969-1970. In quella stagione gli azzurri militavano in serie B e lottarono, pur senza successo, per la promozione. Il bilancio di Salvemini sul Lario fu di 21 presenze e 5 gol. Tra le altre squadre in cui ha militato, Empoli, Venezia, Siena, Alessandria e Lucchese.

Nella sua carriera di allenatore, Salvemini ha guidato Empoli, Reggina, Spal, Casertana, Ternana, Bari, Cesena, Palermo, Genoa, Lucchese, Cremonese e Monza. Spesso, da avversario, ha incrociato il Como. La società lariana, peraltro, negli anni ’80 in serie A tentò di ingaggiarlo proprio per la panchina azzurra, ma alla fine non si crearono le condizioni per il suo ritorno nel ruolo di mister.