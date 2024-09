Cernobbio blindata per ospitare la 50esima edizione del Forum organizzato in riva al Lario da Thea Group. Si sono aperti i lavori della tre giorni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto in collegamento, ha detto: “Il Forum in questi decenni ha aiutato l’Italia a confrontarsi con le realtà di un mondo sempre più connesso e in competizione, a ragionare su una dimensione globale”.

Tantissime personalità di spicco nella politica, finanza ed economia, prenderanno parte al Forum. Attesa oggi in serata per la presenza del presidente dell’Ucraina Zelensky. Confermata anche la presenza della premier Giorgia Meloni, il cui intervento è previsto domani. Sempre in mattinata le parole del primo ministro ungherese Viktor Orbàn che ha parlato di Meloni come di un elemento politico fondamentale per l’Ungheria e per l’Italia.

Inevitabile qualche disagio per turisti e residenti che transiteranno dalle parti di Villa D’Este, storica location dove il vertice si svolgerà fino a domenica 8 settembre.