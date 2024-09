Notizie, approfondimenti, appuntamenti religiosi, dirette e attualità. Riparte da lunedì 9 settembre il ricco calendario del palinsesto di Etv.

Ogni giorno feriale, dal lunedì al venerdì, alle 7.45 in diretta, ritorna la messa del mattino con i frati del Santuario di Sant’Antonio da Padova. Un servizio con il quale l’emittente lombarda permette ai telespettatori di vivere da casa le celebrazioni quotidiane. Le messe della domenica mattina alle 10 sono già iniziate lo scorso 1 settembre.

Accanto ai cinque appuntamenti quotidiani con il telegiornale, alle 7.15, alle 12.30, alle 19.30, alle 21 e alle 22.30, si aggiungeranno i programmi di approfondimento.

Alle 10.30 dal lunedì al venerdì Etg+Today, la finestra sulla Lombardia: in diretta, le principali notizie commentate dallo studio di Etv e una troupe ogni giorno da una località diversa della regione per dare voce a ospiti e cittadini.

Sempre dal 9 settembre, ritorna “Angoli”, il programma preserale in onda alle 19, condotto da Dolores Longhi. Al centro temi di attualità, economia, costume e società.

Proseguono gli appuntamenti con “Presa Diretta”, in onda ogni giorno dopo il tg delle 12.30 con immagini provenienti da tutto il mondo. Alle 20, dopo il telegiornale, le rubriche “Mememe”, una selezione dei più divertenti meme, “Salva un amico”, trasmissione realizzata in collaborazione con Enpa Lombardia e dedicata agli animali in cerca di una famiglia.

Confermati i programmi serali. A partire da martedì 10 settembre, “Il Barbiere”, con ampio spazio dedicato al Como in serie A. In studio Massimo Moscardi e Mariella Petagine, con collegamenti in diretta dai club lombardi dei tifosi.

Mercoledì dopo le 20, torna l’appuntamento con “Border – Storie di confine”, programma di approfondimento sulle tematiche di frontiera tra Italia e Svizzera e sui lavoratori frontalieri condotto da Anna Campaniello.

Venerdì telefoni aperti e filo diretto con il primo cittadino di Como Alessandro Rapinese a “Etg+Sindaco”, in onda dopo il tg, alle 20. Alle 21.20 spazio alla politica e all’attualità con il talk show “Nessun Dorma”, condotto da Andrea Bambace.

Ogni sabato alle 19, confermato l’appuntamento con “Storie d’autore”, il programma dedicato ai libri e condotto da Giorgio Albonico, mentre la domenica alle 16, tornano la musica e il divertimento con “Super Liscio” e nuove orchestre che si esibiranno dall’Eurotaverna di Desio davanti alle telecamere di Etv.

In autunno l’offerta verrà ulteriormente arricchita con le nuove stagioni di “Zona Verde”, alla scoperta dei sapori, del mondo agricolo e delle perle nascoste del territorio italiano, e “Note in Espansione”, il viaggio nella musica con le voci, gli strumenti, le storie, i grandi nomi e gli artisti emergenti condotto da Joere Olivo.