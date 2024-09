Sport e salute da sempre rappresentano un perfetto connubio e nella Notte Bianca di Como, dedicata all’attività sportiva, il Tour della Salute sarà parte integrante della manifestazione. L’evento itinerante, alla sua sesta edizione, offrirà ai cittadini l’opportunità di sottoporsi a consulti gratuiti finalizzati a ridurre il rischio di malattie croniche e con anche la possibilità di partecipare a diverse attività sportive ludiche e ricreative. Si comincerà domani dalle ore 16 alle ore 23 e poi domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Il villaggio della salute e dello sport si distribuirà lungo viale Puecher e rappresenterà anche un test sulla viabilità, anche se in modalità e situazioni diverse, in vista delle partite casalinghe del Como. Sono state infatti previste una serie di limitazioni per viabilità e parcheggi nella zona dello stadio Sinigaglia, in particolare in viale Puecher e nelle zone del Tempio Voltiano e di piazzale Somaini.

Nel tour della salute ci sarà una vera e propria screen station con 6 ambulatori, dove poter effettuare controlli gratuiti e consulti medici di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale, reumatologico, psicologico e anche veterinario per chi volesse portare i propri amici a 4 zampe