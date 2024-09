La Pallacanestro Cantù è a Livigno, meta del ritiro in preparazione della stagione sportiva 2024/25.

La squadra di coach Nicola Brienza in questa fase nella località valtellinese affronterà due amichevoli contro avversarie di serie A.

Il primo impegno sarà oggi, 6 settembre, quando i brianzoli sfideranno la Vanoli Cremona al PalaTeola di Livigno alle ore 18. Stesso orario e luogo anche per la seconda partita, in programma domani, in cui Cantù sarà opposta all’Aquila Basket Trento.

Nella sede del club, intanto, è stata riaperta la biglietteria per la fase conclusiva della campagna abbonamenti, che terminerà venerdì 20 settembre.

La formazione brianzola, che militerà di nuovo in serie A2, esordirà domenica 29 settembre in trasferta, contro i bresciani di Orzinuovi. La prima sfida casalinga della squadra brianzola sarà invece a Desio mercoledì 2 ottobre contro Brindisi. La successiva domenica 6, trasferta a Rieti, seguita, il 13, dalla gara interna con Torino.