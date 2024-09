Incendio all’interno di un capannone oggi poco prima delle 11 in via Ponte Laveggio a Ligornetto. Secondo una prima ricostruzione e per cause ancora da chiarire, le fiamme sarebbero partite da una zona adibita allo smaltimento delle batterie al litio. A titolo precauzionale, sono state evacuate 30 persone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della polizia città di Mendrisio, gli specialisti della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Mendrisiotto nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). Dieci persone sono state sottoposte a controlli medici.