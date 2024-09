Un sabato sera all’insegna dello Sport con la “Notte bianca dello sport”. A Como nella zona dello stadio Sinigaglia, in particolare in viale Puecher e nelle zone del Tempio Voltiano e di piazzale Somaini in molti hanno preso parte alla manifestazione che promuove tutti gli sport, con l’allestimento di campi di basket, volley, calcio, tatami di judo, pedane per la ginnastica e altre strutture. Protagoniste le associazioni sportive locali, che promuovono le iniziative e i corsi per la stagione 2024-2025.

Dalle 18 alle 21 fruibile anche la piscina Sinigaglia per coloro le attività acquatiche (come nuoto, pallanuoto, tuffi).