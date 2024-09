Ad Alzate Brianza è entrata nel vivo la Fiera Secolare della Madonna di Rogoredo. Venerdì sera l’evento religioso ha preso il via con la tradizionale offerta del cero da parte dell’amministrazione comunale.

Per quanto riguarda la parte religiosa, domenica alle 11 è prevista la messa solenne in Santuario. Sono poi fissate altre celebrazioni per tutto il giorno e, nella giornata di lunedì, alle 10.30, 16.30 e 20.30.

Sul fronte degli eventi laici, la conclusione sarà lunedì sera alle 23 con il sempre atteso spettacolo pirotecnico. Chi raggiungerà Alzate troverà luna park, un mercato commerciale, un’area zootecnica con la tradizionale fiera, mercato campagna amica, una mostra d’arte alla torre civica, e momenti musicali.