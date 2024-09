Una serie di seminari on-line proposti dal sistema camerale lombardo per accompagnare le imprese italiane verso nuovi traguardi sui mercati internazionali. Dopo gli incontri che si sono già svolti, dedicati a Stati Uniti e alle sanzioni contro la Russia, i prossimi due appuntamenti saranno dedicati alla Svizzera. Il 3 ottobre si parlerà delle regole per operare nella Confederazione, il 17 di lavoro dipendente e frontalieri. La conclusione sarà su Emirati Arabi e Arabia (5 novembre) e Germania (3 dicembre). Informazioni, per gli operatori interessati, sui siti Internet delle Camere di Commercio della Lombardia.

Dubai (Emirati Arabi Uniti)