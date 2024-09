Tentativi di truffa con le credenziali del Municipio di Lugano. Sono stati segnalati di recente – segnala l’amministrazione della città ticinese – delle prove di raggiro con il metodo “phishing”, ossia quello in cui i malintenzionati si presentano in maniera teoricamente affidabile per ottenere dati personali della vittima. “Soggetti estranei all’amministrazione comunale – specifica il Municipio – hanno contattato online delle persone, prospettando loro la possibilità di candidarsi per un posto di lavoro presso la Città di Lugano”.

“Ricordiamo – prosegue il comunicato – che la Città assume tramite l’apertura di concorsi pubblici che vengono pubblicati su canali ufficiali, tra cui la pagina web Concorsi di lavoro del sito della Città e il Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino, nonché sulle principali testate giornalistiche della Svizzera italiana. Le candidature vanno inoltrate esclusivamente in forma elettronica tramite lo Sportello online della Città di Lugano. Anche i contatti con i candidati sono tenuti dalla Città tramite lo Sportello online oppure con email inviate da indirizzi che terminano con @lugano.ch. Pertanto vi chiediamo di non aprire email ricevute da indirizzi non ufficiali e di non aprire link e/o allegati”.

Purtroppo non possiamo fare nulla per contrastare il fenomeno poiché esso sfugge totalmente al nostro controllo, conclude il messaggio dell’amministrazione.