Da via Per Cernobbio a piazzale Santa Teresa, da piazza Vittoria e via Milano a viale Innocenzo e ancora via Napoleona e via Paoli. Con attenzione particolare alle uscite dalle stazioni come in zona Como Borghi, Como Lago o San Giovanni e ai punti di ritrovo.

E’ lungo l’elenco dei nuovi occhi elettronici che saranno installati in città. Gli impianti serviranno in particolare a monitorare i tifosi che seguiranno le partite allo Stadio Sinigaglia come richiesto dalla Questura per motivi di sicurezza. Alle attuali 115 telecamere predisposte sul territorio comunale, se ne aggiungeranno altre 20 allo scopo di vigilare e controllare aree specifiche, monitorare i flussi di traffico, tutelare il patrimonio pubblico e supportare il lavoro delle forze dell’ordine.

Palazzo cernezzi ha deliberato lo schema di richiesta e i relativi documenti per la richiesta di finanziamento ministeriale. Il progetto ha un importo complessivo di oltre 155mila euro di cui oltre 84mila a carico del comune, finanziati con risorse di bilancio in seguito all’approvazione del contributo statale.