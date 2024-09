Primo impegno nella Valtellina Summer League per la Pallacanestro Cantù, che ieri è uscita sconfitta nella partita con la Vanoli Cremona. I brianzoli hanno comunque lottato fino alla sirena contro una formazione di serie A: 76-81 il punteggio finale.

“È stata una buona amichevole, contro una squadra molto aggressiva, che ha giocato una partita molto intensa per quello che è il momento della stagione. – commenta coach Nicola Brienza, tecnico di Cantù – Era il primo test di alto livello ed è stato un buonissimo allenamento per alzare i giri del motore e trovare delle soluzioni adatte a questo tipo di partite. Sono contento perché ho visto voglia e una mentalità da parte di tutti nel non mollare e nel cercare di fare la cosa utile per la squadra”.

Oggi nuova sfida. Alle 17 Cantù è attesa dall’incontro con Trento, altra compagine di serie A.