Con il ‘Bando Dissesti 2024’, Regione Lombardia stanzia 7.743.022 euro per la valorizzazione dei territori montani lombardi attraverso la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo, di sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, e di manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore. Lo annuncia l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo della risorsa idrica, Massimo Sertori.

“Ancora una volta – sottolinea l’assessore Sertori – Regione Lombardia è vicina ai suoi territori di montagna supportandone la valorizzazione e favorendone tutela e sicurezza; in questa ottica è necessario agire con interventi di ripristino di dissesti idrogeologici, specie a fronte delle criticità che hanno interessato diverse zone lombarde a causa di eventi estremi, e di difesa del suolo. Il tutto per rendere i territori montani sempre più sicuri, anche garantendo i presupposti per una maggiore attrattività e la destagionalizzazione dell’offerta di fruizione da parte dei turisti”.

Destinatari della misura sono Comuni montani o parzialmente montani, Comunità montane, Province ed Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese ammissibili, quota elevata al 90 per cento per i Comuni montani (o parzialmente montani e loro Unioni) fino a 5.000 abitanti, per le Comunità montane e gli Enti gestori delle aree protette.

Gli interventi finanziabili con il ‘Bando Dissesti 2024’ dovranno essere completati e rendicontati entro il 31 agosto 2026.

Il contributo minimo concedibile per singola domanda è pari a 100.000 euro e il contributo massimo è di 800.000 euro.