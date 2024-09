E’ morto il 77enne del locarnese che il 2 settembre era rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’uomo era a bordo della sua vettura nel territorio di Intragna, poco prima delle 9:30, quando la sua auto ha sbandato sul lato della carreggiata urtando prima la barriera di sicurezza e poi il muretto.

Sono ancora in accertamento le cause che hanno portato l’anziano a perdere il controllo della sua auto. I soccorritori del Salva e della Rega dopo avergli prestato le prime cure lo avevano elitrasportato in gravi condizioni in ospedale, dove a distanza di una settimana ha perso la vita