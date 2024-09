Al netto delle tessere di abbonamento finora in vendita (come è noto è stato registrato il “tutto esaurito”) il Como ha messo in vendita i biglietti per la gara di sabato allo stadio Sinigaglia tra tra azzurri e Bologna (fischio d’inizio alle 15). Il link del club è già stato preso d’assalto e comunque la coda per acquistare il tagliando è lunga.

