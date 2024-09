Settembre e nuovi cantieri sulle strade comasche. I lavori di asfaltatura in via Regina Teodolinda – previsti la scorsa settimana e poi rinviati a causa del maltempo – scatteranno a partire da questa notte e fino al 14 settembre in orario notturno dalle 21 alle 6 del mattino. Il cantiere – come si legge nei documenti di Palazzo Cernezzi – procederà per fasi.

Via Regina Teodolinda resterà chiusa al transito dei vicoli secondo l’avanzare del cantiere e inoltre l’accesso della strada sarà consentito soltanto ai mezzi di soccorso e ai residenti. A fine di ogni turno di lavoro, si legge ancora nelle carte comunali, sarà ristabilita la normale viabilità.

Nel piano asfalti, reso noto nei mesi scorsi dall’amministrazione cittadina, rientrano 27 strade per un totale di 95mila metri quadrati di nuovo asfalto e 18 marciapiedi.

Nel dettaglio Palazzo Cernezzi ha stanziato 5 milioni e 807mila euro, di cui quasi 3 milioni mezzo per le asfaltature, 2 milioni e 207mila euro per i marciapiedi e ancora 100mila euro per la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale.

Intanto occhi puntati alla prossima settimana quando gli interventi partiranno in via per Cernobbio, dal 15 al 26 settembre. Anche in questo caso i lavori sono legati alla posa del nuovo asfalto e saranno svolti sempre in orario notturno. La chiusura della strada costringerà gli automobilisti a deviare su altri percorsi. Intanto per avvisare i cittadini dei lavori, e dunque dei possibili disagi, sono già stati posizionati i primi cartelli.