L’ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta sulla Lombardia ha causato danni anche nel comasco. A Carugo, nella notte tra sabato e domenica si è registrata una tromba d’aria che ha abbattuto alcuni alberi e scoperchiato un tetto nella zona di via Garibaldi. L’evento estremo è durato pochi minuti ed è stato localizzato nella zona del centro del paese.

Paura tra i residenti e danni. In particolare, alcuni grossi alberi sono caduti nella zona della nuova residenza per anziani. Danneggiata anche la cancellata. Disagi anche in altre vie limitrofe. In via Garibaldi, il vento ha scoperchiato un tetto. Al lavoro i vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile.

Nella mattinata di oggi, sopralluogo del sindaco e della polizia locale per verificare la situazione e i lavori di ripristino, che sono in fase di completamento.