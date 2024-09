Dopo una giornata di sciopero – ieri domenica 8 settembre – non inizia sotto i migliori auspici la settimana. Lunedì critico per chi viaggia in treno, e in particolare per chi utilizza la tratta da Asso a Cadorna. Un guasto a uno scambio all’altezza della stazione di Merone sta causando ritardi fino a 40 minuti. A causa del guasto si sono verificate cancellazioni e variazioni di percorso.

L’elenco dei disservizi è già lungo di prima mattina. Criticità si sono verificate anche sulla Como – Molteno – Lecco e anche in questo caso per un “guasto ad un altro treno che sta rallentando la circolazione”. I minuti di ritardo hanno superato la mezz’ora.

Disagi anche sulla linea che collega Chiasso a Milano. Cancellazioni e ritardi si sono verificati nell’arco della mattinata a causa di un non meglio specificato “intervento di manutenzione straordinaria”.

Intanto, a partire da oggi, e dopo oltre due mesi di cantieri estivi, riprenderà interamente la circolazione ferroviaria sulla linea Como-Lecco e su altre otto direttrici lombarde coinvolte da interruzioni parziali o totali per i lavori di potenziamento della rete infrastrutturale di RFI. Lo stop ha imposto ai pendolari, pur diminuiti nel periodo estivo, una riorganizzazione, il servizio è stato garantito da autobus sostitutivi. Gli interventi hanno riguardato la realizzazione del sottopasso di Oggiono e Molteno, l’adeguamento dell’altezza dei marciapiedi e la realizzazione di pensiline.