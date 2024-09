E’ ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni la donna coinvolta ieri pomeriggio alle 16 in un Incidente avvenuto a San Siro località San Martino. L’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura, per cause ancora in fase di accertamento e sarebbe uscita di strada. L’auto è caduta in una scarpata per 300 metri e ha poi preso fuoco.

Ingente la mobilitazione dei soccorsi, con ambulanza, automedica e elicottero del 118. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Dongo e Menaggio per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Mobilitati anche i tecnici del Soccorso Alpino e i carabinieri di Menaggio.

La donna è stata recuperata e poi trasportata in elicottero all’ospedale di Monza, dove è ricoverata.