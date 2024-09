Il giornalista e conduttore Gad Lerner sarà ospite del LAC di Lugano, martedì 24 settembre alle ore 18. Dialogherà con Roberto Antonini, in occasione dell’uscita del volume Gaza. Odio e amore per Israele. L’incontro rientra nella programmazione LAC edu e inaugura il percorso tematico Oltre le guerre.

Promossa in collaborazione con la Società Dante Alighieri, la conversazione sarà l’occasione privilegiata di avvicinarsi ai temi di Oltre le guerre, percorso tematico che la stagione delle arti performative del LAC dedica al nostro presente afflitto da conflitti e guerre che sembrano non avere mai fine.

L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione su www.luganolac.ch.