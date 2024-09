Dall’anziana signora che dopo aver passato la sua vita lavorativa tra le casse del supermercato ha realizzato il desiderio di tornare tra i suoi clienti per un giorno, al nonnino che dopo aver allenato per tanti anni una squadra di basket è tornato a fare il coach per il suo club. Sono solo alcuni dei desideri realizzati dai “Nipoti di Babbo Natale” per i residenti delle RSA. Con l’intento di far felici nuovi ospiti delle case di riposo, a Guanzate sono state riaperte le iscrizioni per la settima edizione del progetto: “Un Sorriso in più onlus”.

Lo scorso anno ad aderire all’iniziativa sono state 450 residenze assistenziali sanitarie donando un momento indimenticabile a 8748 anziani, unendo generazioni diverse, con gioia e speranza. Lo sanno bene i Nipoti di Babbo Natale che hanno permesso a Stefano, 84 anni, di fare un giro con l’elicottero per rivedere le sue amate montagne, oppure Domenico di 86 anni tornato a San Siro dopo tanti anni a seguire l’amata Inter a fianco di Beppe Bergomi.

“L’iniziativa rappresenta uno strumento innovativo di contrasto alla solitudine”, ha spiegato Laura Bricola, referente di “Un sorriso in più onlus”. Ovviamente l’invito a prendere parte all’iniziativa, è rivolta anche imprenditori. Diventando partner possono infatti migliorare così anche loro clima aziendale per un momento indelebile nei ricordi di tutti