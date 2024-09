A partire dal 12 settembre 23 nuovi autobus elettrici andranno progressivamente a sostituire i mezzi più obsoleti e inquinanti della città di Como. L’elettrificazione della flotta ASF eviterà l’emissione di 1.300 tonnellate/anno di CO2, una quantità tale di anidride carbonica che per essere assorbita necessiterebbe la superficie di una foresta pari a 3575 campi da calcio.

I nuovi e-bus non offriranno benefici solo all’ambiente ma anche comfort ai passeggeri, grazie a un innovativo impianto di climatizzazione, un’attenzione maggiore per le persone con disabilità e dispositivi per la visualizzazione delle fermate. Implementata anche la sicurezza di passeggeri e autisti grazie alle telecamere a bordo.