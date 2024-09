Al supermercato armato di pistola, arrestato un 21enne comasco, ex guardia giurata. Alle 3 della notte scorsa, il giovane è andato al Carrefour Market di via Colombo a Como, aperto 24 ore su 24. Gli addetti alla sicurezza hanno notato che aveva una pistola nella cintura dei pantaloni e hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Al supermercato sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Como, che hanno bloccato il giovane. Il 21enne aveva nella cintura una pistola Hecler & Koch calibro 9 x 21 completa di caricatore con 15 proiettili.

Portato in questura, è stato poi arrestato per porto abusivo di armi. Gli agenti hanno accertato che il 21enne era una ex guardia giurata e che non aveva una regolare licenza per il porto d’arma, che gli era stata ritirata dopo il licenziamento. I poliziotti hanno perquisito anche l’abitazione del giovane a Como, dove hanno trovato ulteriori 35 munizioni dello stesso calibro e un coltello a serramanico, che sono stati sequestrati.

Processato con rito direttissimo in tribunale a Como, il 21enne ha ottenuto gli arresti domiciliari nell’abitazione dei genitori fino alla prossima udienza.