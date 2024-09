Un 18enne di origini nord-africane residente sulla sponda est del lago è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di più di un etto di droga.

Le volanti intorno a mezzanotte sono intervenute in piazza Volta a Como per la segnalazione di una lite in strada. Secondo quanto ricostruito, sul posto gli agenti hanno notato un ragazzo che si stava allontanando alla vista della volante, cercando di scappare da un eventuale controllo. Raggiunto dai poliziotti, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato. Con una prima perquisizione, il 18enne è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish e 340 euro in contanti. Come accertato dagli agenti, sullo smartphone, che il giovane aveva tentato di nascondere, erano salvate alcune chat e fotografie riconducibili palesemente all’attività di spaccio di droga.

I poliziotti hanno così perquisito anche l’abitazione del ragazzo: all’interno della sua camera da letto, in un trolley, hanno trovato e sequestrato un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Portato in questura, il 18enne è stato arrestato.